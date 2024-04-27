Владимирские студенты смогут пользоваться электронными зачетками Электронные студенческие билеты и...

Владимирские студенты смогут пользоваться электронными зачеткамиЭлектронные студенческие билеты и зачетки в скором времени появятся на портале «Госуслуги» в виде QR-кода. В «Российской газете» сообщили, что их можно будет использовать наравне с бумажными.Постановление об этом подписало Правительство РФ. Отвечать за проект будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры. Как пояснили в Минцифры, пока что это эксперимент, - участие в нем добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов.Проведение эксперимента началось с 25 апреля 2024 года и продлится до 31 декабря 2025 года.Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона, а при покупке проездных билетов с помощью специальных приложений, - студенческая скидка будет применятся автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг.Кроме того, использовать электронные документы можно будет при покупке культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. Со списком таких мест можно будет ознакомиться на Госуслугах.Использовать электронные документы можно будет и в более традиционных сценариях: для прохода на территорию колледжа или университета и для отслеживания успеваемости.Важно отметить, что электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами.Фото: ВлГУ | Владимирский государственный университет