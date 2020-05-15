Сегодня, 15 мая, исполняется 40 лет певице Славе. Но кто даст?! Певица считается одной из самых эффектных и сексуальных артисток в отечественном шоу-бизнесе.

Сегодня, 15 мая, исполняется 40 лет певице Славе. Но кто даст?! Певица считается одной из самых эффектных и сексуальных артисток в отечественном шоу-бизнесе.Будущая певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) родилась в семье экономиста и водителя. В школе учеба давалась ей нелегко, мать девочку нередко ругала, считая ее ленивой и невнимательной. Никто и подумать не мог, что проблемы у Насти не от ее личных качеств, а из-за болезни. Она страдала дислексией."В те годы с этим никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Есть определенные буквы: "м", "л", "р", "к", – которые ты даже не можешь произнести при чтении", – впоследствии рассказывала Слава.Из-за этой проблемы Настя не раз становилась предметом для насмешек одноклассников, что негативно сказывалось на ее самооценке. Лишь когда она пошла учиться в институт, на психологический факультет, и пройдя ряд тестов, Анастасия поняла, что у нее дислексия.Преподаватели объяснили ей, как бороться с дислексией: помогало чтение вслух классики и запоминание речевых оборотов. Метод дал плоды, однако даже спустя годы Сланевская отказывалась от участия в мероприятиях, где необходимо было заучивать длинные речи: окончательно избавиться от недуга ей не удалось.31 Мар 2020 в 2:51 PDTВ 18 лет у Анастасии родилась дочь Александра. С отцом ребенка ей не удалось создать семью, но до сих пор они в хороших отношениях. Сейчас Слава счастлива с бизнесменом Анатолием Данилицким. Он значительно старше ее, однако пару это не смущает. "Я всегда говорила: мне не нужен никакой принц на белом коне, мне нужен король с царством, взрослый мужчина, человек, который будет меня как-то развивать", – заявила Слава.Анатолий быстро нашел общий язык с дочкой избранницы, однако Слава и сама хотела ему родить ребенка. Однако долгое время у нее ничего не получалось. "Врачи не давали никаких прогнозов. Я безумно мечтала о ребенке и, когда узнала, что , чуть не выскочила на улицу без трусов прямо в торговом центре в Дубае, где в тот момент находилась", – сообщила певица. Дочь Антонина появилась в 2011 году.Так получилось, что свой юбилей – 40 лет – Слава отметит в клинике в Подмосковье. Туда певица отправилась, чтобы . В режиме самоизоляции Слава, по ее признанию, поправилась аж на десять килограммов. По ее признанию, даже перед вторыми родами она весила меньше.Усилия не прошли даром. За неделю, как отметила артистка, она скинула уже шесть килограммов. Певица планирует провести в клинике еще неделю и сбросить еще столько же.