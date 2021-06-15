Журналисты раскрыли местонахождение бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе.

Журналисты раскрыли местонахождение бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе.Власти Центральноафриканской Республики разыскивают Бозизе за попытку силового захвата власти во время президентских выборов в декабре прошлого года. По данным журналистов издания Centrafrique News, беглец находится на севере страны, на приграничной территории между ЦАР и Чадом.Они опубликовали фотографию Бозизе на официальной странице издания в Facebook, добавив, что состояние здоровья бывшего президента существенного ухудшилось за то время, пока Бозизе находится в бегах.Он скрывается уже несколько месяцев после того, как его планы вернуть себе президентское кресло при поддержке конгломерата радикальных группировок рухнули. Вооруженные силы ЦАР дали решительный отпор боевикам, захватившим населенные пункты страны. Эффективность операций против радикалов существенно возросла при консультативной поддержке российских инструкторов. Специалисты, которых в западных СМИ называют «ЧВК Вагнера», несколько лет занимаются обучением центральноафриканских военнослужащих.Армия страны вынудила Бозизе и его ближайших сторонников бежать. По некоторым данным, он скрывался в Чаде, где ему оказывали медицинскую помощь. Недавно оба сына Бозизе были уволены из жандармерии за то, что они дезертировали из армии и примкнули к бандформированиям.