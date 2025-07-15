Во вторник, 15 июля, на территории области прогнозируется ухудшение погодных условий. Местами ожидаются грозы, сильные дожди и град.

Во вторник, 15 июля, на территории области прогнозируется ухудшение погодных условий. Местами ожидаются грозы, сильные дожди и град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщила администрации Владимира.В связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность возникновения различных ЧС. Жителей просят проявлять бдительность и соблюдать осторожность. В частности, во время сильного ветра лучше держаться подальше от высоких деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.«Управление гражданской защиты города призывает всех участников дорожного движения к осторожности и осмотрительности на дорогах», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.