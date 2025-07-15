Два человека утонули во Владимирской области за последние два дня. Обе трагедии произошли в местах, которые для купания не оборудованы, отметили в пресс-службе МЧС области. В 20:00 13 июля

Два человека утонули во Владимирской области за последние два дня. Обе трагедии произошли в местах, которые для купания не оборудованы, отметили в пресс-службе МЧС области. В 20:00 13 июля спасателям сообщили, что у берега Клязьмы в Собинке нашли тело мужчины без верхней одежды. Личность погибшего все еще неизвестна. Обстоятельства трагедии уточняются. А на следующий день