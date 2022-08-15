Во Владимире утром воскресенья спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с моста в Клязьму. Ее передали медикам и полицейским. Около 7:40 по мосту проезжал житель Владимира, заметивший за

Во Владимире утром воскресенья спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с моста в Клязьму. Ее передали медикам и полицейским. Около 7:40 по мосту проезжал житель Владимира, заметивший за перилами девушку, которая собиралась прыгнуть в Клязьму. Мужчина вызвал спасателей, которые уже через 15 минут увели ее подальше от края моста. Спасенную девушку передали медикам. Полиция разберется в