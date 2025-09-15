Прокуратура Петушинского района добилась через суд ликвидации несанкционированной свалки, обнаруженной на землях лесного фонда в Заречном лесничестве. Площадь загрязнения превысила 1100

Прокуратура Петушинского района добилась через суд ликвидации несанкционированной свалки, обнаруженной на землях лесного фонда в Заречном лесничестве. Площадь загрязнения превысила 1100 квадратных метров. В ходе проверки установлено, что на лесной территории незаконно складировались твердые коммунальные отходы, строительный мусор, древесные остатки и использованные автомобильные покрышки. Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать Министерство лесного хозяйства