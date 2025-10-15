На стоянку подъехала иномарка, из нее вылезла девушка и пошла по своим делам. Через некоторое время возвращается, садится в машину, пытается ее завести... не получается. Она подходит к рядом стоящей "Волге" и спрашивает у водителя:
- Вы не могли бы посмотреть, что с моей машиной?
Водитель "Волги":
- ...да у вас бензин кончился.
Девушка:
- А далеко ли до заправки?
Водитель:
- Километра два.
Девушка:
- А сколько нужно бензина, чтобы доехать до заправки?
Водитель:
- Один литр хватит.
Девушка:
- Вы не могли бы мне одолжить один литр бензина?
Водитель:
- Конечно, конечно...
Достает из багажника шланг, заталкивает в свой бензобак и, показывая на другой конец шланга, говорит девушке:
- Надо бы отсосать.
Девушка:
- Как, за 1 л
еще анекдот!