Андрей Воробьев пришёл на участок вместе со своей супругой Екатериной и двумя сыновьями. Глава Подмосковья выразил уверенность, что в будущем процесс голосования продолжит цифровизироваться. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Андрей Воробьев пришёл на участок вместе со своей супругой Екатериной и двумя сыновьями. Глава Подмосковья выразил уверенность, что в будущем процесс голосования продолжит цифровизироваться. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.«Выборы — это всегда важно. А выборы президента — особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность, они знают, что можно голосовать на Госуслугах, а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется «в бумаге», то в очень небольшом количестве. Все будет происходить дистанционно», – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Воробьев также выразил благодарность избирателям и работникам избирательных участков за их работу.Напомним, что выборы президента проходят три дня и завершатся 17 марта. Ожидается, что более шести миллионов жителей Московской области примут в них участие.Отметим, что за прозрачностью выборов следят порядка 12 тысяч наблюдателей, а в Одинцове, где голосовал глава Подмосковья, также действует Центр общественного наблюдения.