«Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны» – таков девиз первомайской акции. Владимир готовится к Празднику Весны и Труда. 1 мая по городу будет

«Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны» – таков девиз первомайской акции. Владимир готовится к Празднику Весны и Труда. 1 мая по городу будет курсировать ретро-троллейбус на 8-ом маршруте. Впервые на улицах древней столицы ретро-троллейбус появился в 2013 году. Инициатор акции – Региональный союз «Владимирское областное объединение профессиональных союзов» и АО «Владимирпассажиртранс». В