Максим Галкин выложил новый пост на своей странице в Instagram. В нем он сделал откровенное признание.

Максим Галкин выложил новый пост на своей странице в Instagram. В нем он сделал откровенное признание.На фотографии маленький шоумен сидит в компании какого-то мужчины. Снимок старый, еще черно-белый. "Тут пошла гулять по сети моя детская фотка – мне стали звонить журналисты, спрашивать, с кем из родственников здесь я", – начал рассказывать ведущий.Далее он заявил, что пресса почему-то подумала, что в кадре отец Максима. Но это оказалось не так. Маленький Галкин заявил, что это его старший брат Дима. У них двенадцать лет разница.Также он поведал, что они оба драконы по восточному календарю. "И мама была дракон. А папа кабан", – делится супруг примадонны."Игра престолов какая-то!", – смеется комик.Снимок начали комментировать звездные друзья Максима. "Взгляд очень пронзительный", – подметила Полина Гагарина."Ну, Дима вообще не изменился! Хотел написать, что ты тоже, но сдержался!", – пошутил Игорь Николаев.Отметим, старший брат Галкина тоже живет в столице, но предпочитает находиться в тени. В начале 2000-х мальчики потеряли обоих родителей. Общее горе сделало их еще ближе, хотя и без этого у них были очень теплые отношения.