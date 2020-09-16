Подозреваемый из хулиганских побуждений повредил автомобиль местного жителя.

В конце августа в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 24-летний местный житель, сообщивший, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль.Сотрудникам полиции заявитель пояснил, что у одного из магазинов к автомобилю подошёл молодой человек, находившийся в состоянии опьянения, и попытался спровоцировать конфликт. Потерпевший проигнорировал прохожего и сел в автомобиль. Злоумышленник нанёс несколько ударов по машине. В результате противоправных действий было разбито стекло и повреждено крыло авто. Сумма причиненного ущерба превысила 11 000 рублей.Фигурант, 26-летний житель района, был задержан сотрудниками полиции. В содеянном он сознался.Следственным отделом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ.