В квартире жилого дома в московском районе Отрадное при пожаре погиб человек. Возгорание произошло на улице Мусоргского. По данным издания , в настоящее время пожар ликвидировали. Ранее в ..
<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-na-severo-vostoke-moskvy-pri-pozhare-pogib-chelovek.html" target="_blank">На Северо-Востоке Москвы при пожаре погиб человек</a> - В квартире жилого дома в московском районе Отрадное при пожаре погиб человек. Возгорание произошло на улице Мусоргского. По данным издания , в настоящее время пожар ликвидировали. Ранее в ..
[url=https://33live.ru/novosti/16-10-2019-na-severo-vostoke-moskvy-pri-pozhare-pogib-chelovek.html]На Северо-Востоке Москвы при пожаре погиб человек[/url] - В квартире жилого дома в московском районе Отрадное при пожаре погиб человек. Возгорание произошло на улице Мусоргского. По данным издания , в настоящее время пожар ликвидировали. Ранее в ..