В квартире жилого дома в московском районе Отрадное при пожаре погиб человек. Возгорание произошло на улице Мусоргского. По данным издания , в настоящее время пожар ликвидировали. Ранее в ..

В квартире жилого дома в московском районе Отрадное при пожаре погиб человек. Возгорание произошло на улице Мусоргского. По данным издания , в настоящее время пожар ликвидировали. Ранее в Подольске из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов многоэтажки.