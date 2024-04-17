Об этом сообщают в Гидрометцентре.

На жителей Владимирской области обрушилась магнитная буря. Об этом сообщают в Гидрометцентре.Уже сегодня, 17 апреля, владимирцы смогли на себе прочувствовать скачки на Солнце. Оценивается магнитная буря в пять баллов, и продлится она до завтра, 18 апреля.Кроме того, синоптики обещают сильные ливни. По предварительным данным, на регион должно вылиться около 19 миллиметров осадков только за сутки. Температура воздуха при этом составит не больше десяти градусов тепла.С 19 апреля в регионе будет теплее, где-то +18 градусов. Но дожди при этом не закончатся.