Дмитрий Билан выложил в своем Instagram новое фото. Оно вызвало бешеную реакцию публики.

Дмитрий Билан выложил в своем Instagram новое фото. Оно вызвало бешеную реакцию публики.На снимке у звезды появилась вторая голова, которая расположилась, так сказать, над основной. "И в продолжении сегодняшнего перелетного и недосыпного сюрреализма – одна голова на плечах хорошо, две еще лучше", – прокомментировал пост сам автор.Далее он добавил, что поспать ему так и не удалось, поэтому он пошел работать. В завершении Дмитрий пожелал всем хорошего вечера.Фанаты сильно переживали за своего кумира. "Сочувствую вам! Понимаю ваше самочувствие, держитесь. Сил вам, в вашем служении музыке и зрителям! Не превращайтесь, пожалуйста, в дракона", "А три еще лучше! Главное, чтоб они жили в гармонии друг с другом! Сил тебе, дорогой человек!", – искренне пожелали ярые поклонники.Не все сразу заметили такие кардинальные изменения. Как писала , их внимание отвлек обнаженный торс знаменитости."Люди,вы о чем? Я так загляделась на оголенную часть тела, что вообще только минут через 5 заметила вторую голову, правда!", – открыто заявила подписчица.А некоторые подошли к вопросу с творческой стороны. Они предложили артисту креативную идею для творчества. "Надо сделать сюрколлаж: одна голова смотрит вверх, другая – вниз, и обе в шоке друг от друга. И обложкой на новый альбом. Дима Билан – "Ничего необычного"", – поделилась мыслями фанатка.