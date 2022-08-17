Как сообщает , за сутки в стране выявили 33 106 новых случаев COVID-19. Выздоровели еще 22 680 человек, также зафиксировано 63 летальных исхода. Подобные показатели наблюдаются впервые с марта 2022 ..

Как сообщает , за сутки в стране выявили 33 106 новых случаев COVID-19. Выздоровели еще 22 680 человек, также зафиксировано 63 летальных исхода. Подобные показатели наблюдаются впервые с марта 2022 года.В оперштабе отмечают, что больше всего заболевших в Москве (10 241), Санкт-Петербурге (3881) и Московской области (1968). Об этом передает .