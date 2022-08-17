У жителя областного центра арестовали дачный участок, что стало для него решающим аргументом, чтобы...

У жителя областного центра арестовали дачный участок, что стало для него решающим аргументом, чтобы заплатить алименты в пользу собственного ребенка.Сотрудниками отделения судебных приставов Октябрьского района города Владимира было возбуждено исполнительное производство в отношении 43-летнего местного жителя. На протяжении нескольких месяцев мужчина не выплачивал средства на содержание ребёнка, который после развода воспитывался бывшей супругой. Задолженность составила более 100 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства у должника проверено имущественное положение, в результате которого установлено, что в собственности мужчины имеется отечественный легковой автомобиль. Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Но наиболее эффективной мерой оказалось составление акта описи и ареста в отношении дачного участка общей площадью 519 кв. м.В результате, задолженность была погашена в полном объеме. Также ему пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. Рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: r33.fssp.gov.ru/