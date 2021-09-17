Сегодня рейтинговое агентство АКРА присвоило банку ВТБ кредитный рейтинг по национальной шкале наивысшего уровня ААА(RU). Агентство в своем заключении указало, что оценка собственной ..

Сегодня рейтинговое агентство АКРА присвоило банку ВТБ кредитный рейтинг по национальной шкале наивысшего уровня ААА(RU).Агентство в своем заключении указало, что оценка собственной кредитоспособности ВТБ обусловлена очень сильным бизнес-профилем, удовлетворительными позициями по достаточности капитала и риск-профилю, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Присвоенный рейтинг отражает очень высокий уровень системной значимости банка ВТБ.Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор банка ВТБ, отметил:«ВТБ заинтересован в развитии сильной национальной рейтинговой индустрии в России, расширении деловой и регулятивной практики применения рейтингов по национальной шкале. Исходя из этого, мы приняли решение увеличить количество получаемых нами рейтингов и в дополнение к уже имеющимся кредитным рейтингам ВТБ по международной и национальной шкалам запросить рейтинг у агентства АКРА.У ВТБ непростая история сотрудничества с агентством АКРА, и мы удовлетворены тем, что нынешняя управленческая команда смогла выстроить эффективную, высокопрофессиональную и независимую рейтинговую практику, заслуженно имеющую большой авторитет и отличную репутацию на рынке.В настоящее время все кредитные рейтинги ВТБ находятся на уровне суверена, то есть имеют максимально возможное значение, что свидетельствует об очень высокой кредитоспособности и надежности банка. Мы надеемся, что кредитный рейтинг ВТБ от АКРА станет для наших клиентов и партнеров еще одним элементом доверия к ВТБ, и рассчитываем на длительное плодотворное сотрудничество с агентством АКРА».В настоящее время банк ВТБ имеет следующие кредитные рейтинги:Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств в национальной и иностранной валюте (Moody’s Investors Service): Baa3 (стабильный);Долгосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в национальной и иностранной валюте (S&P Global Ratings): BBB- (стабильный);Долгосрочный рейтинг кредитоспособности банка по российской национальной шкале (Эксперт РА): ruAAA (стабильный);Кредитный рейтинг по национальной шкале (АКРА): AAA(RU) (стабильный).