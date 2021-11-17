17 ноября 2021 года верующие отмечают православный праздник под названием Еремин день.

17 ноября 2021 года верующие отмечают православный праздник под названием Еремин день.ИсторияВ этот день церковь чтит память сразу двух преподобных мучеников – пресвитера Эрмея (или Еремея) и епископа Мирского Никандра. Оба они были учениками апостола Тита, на обучение у которого их благословил сам апостол Павел. Мужчины владели ораторским искусством, творили благие дела и прославляли христианскую веру. Еремей и Никандр подверглись многочисленным жестоким пыткам за веру, но с достоинством выдержали все испытания. Считается, что преподобных похоронили живьем, после чего ангел Господень забрал их души. Православный праздник сегодня прославляет мучеников, которые не испугались и не отказались от Христа.Приметы и традицииВ народе такой церковный праздник как сегодня издавна величали по-простому – "Ерема – сиди дома". Этот день всегда считался несчастливым из-за духов, которые выходили на свободу и пытались проникнуть в жилища верующих. 17 ноября люди предпочитали не покидать родных стен без острой необходимости и сохранять спокойствие.Как водится в любой православный праздник, обращали в Еремин день пристальное внимание на погоду. Иней в этот день свидетельствовал о приближающихся морозах, а туман – об оттепели. Обилие снега сулило хороший урожай озимых, а если снег был крепким и не собирался таять, говорили об изобилии подснежников по весне.Что нельзя делать 17 ноябряВ связи с тем, что сегодняшний церковный праздник в народе считался не самым благоприятным днем, в эту дату запрещалось начинать новые дела и давать деньги в долг. 17 ноября православные старались не организовывать свадеб, не знакомиться с новыми людьми и избегать любых тяжб и судебных процессов.