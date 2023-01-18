Ковровский комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству сообщает, что работы на путепроводе...

Ковровский комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству сообщает, что работы на путепроводе через железную дорогу на проспекте Ленина здесь идут с опережением графика.В настоящее время, налажено движение по реконструированной половине Павловского моста. На другой его половине демонтированы дорожное покрытие, гидроизоляция и железобетонная плита, сняты 10 из 30 балок. Демонтаж продолжится, для чего потребуются дальнейшие перекрытия движения по мосту.К сожалению, перенести закрытие движения на ночное время не получается. Строители зависят от "технологических окон", которые определяют железнодорожники исходя из соображений безопасности.Фото ВК Игорь Игошин