Ковровский комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству сообщает, что работы на путепроводе...
Ковровский комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству сообщает, что работы на путепроводе через железную дорогу на проспекте Ленина здесь идут с опережением графика.
В настоящее время, налажено движение по реконструированной половине Павловского моста. На другой его половине демонтированы дорожное покрытие, гидроизоляция и железобетонная плита, сняты 10 из 30 балок. Демонтаж продолжится, для чего потребуются дальнейшие перекрытия движения по мосту.
К сожалению, перенести закрытие движения на ночное время не получается. Строители зависят от "технологических окон", которые определяют железнодорожники исходя из соображений безопасности.
Фото ВК Игорь Игошин