Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально представил личному составу нового начальника областного УМВД генерал-майора Игоря Белецкого. Соответствующий указ о его назначении
<a href="https://33live.ru/novosti/18-02-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-naznachen-novyj-glava-regionalnogo-upravleniya-mvd.html" target="_blank">Во Владимирской области назначен новый глава регионального управления МВД</a> - Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально представил личному составу нового начальника областного УМВД генерал-майора Игоря Белецкого. Соответствующий указ о его назначении
[url=https://33live.ru/novosti/18-02-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-naznachen-novyj-glava-regionalnogo-upravleniya-mvd.html]Во Владимирской области назначен новый глава регионального управления МВД[/url] - Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально представил личному составу нового начальника областного УМВД генерал-майора Игоря Белецкого. Соответствующий указ о его назначении