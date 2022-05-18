С наступлением теплой погоды москвичи могут прилично отдохнуть в городской среде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С наступлением теплой погоды москвичи могут прилично отдохнуть в городской среде. Об этом рассказал Сергей Собянин.К началу навигационного сезона в 2022 году правительство под руководством Сергея Собянина приятно удивило жителей и гостей столицы. В городе актуализируется общественный водный транспорт,экскурсионные маршруты для прогулок переходят на удобный режим работы. В планах реконструкция Южного речного вокзала, а обновленныйСеверный речной вокзал примет около ста круизных лайнеров из разных уголков страны.Изменена маршрутная сеть — открывается возможность осуществить восемь экскурсионных прогулок по разным направлениям. Все маршруты разграничены на схеме по цветам и имеют особенности в расписании — как метро и МЦД. Информационные изображения разместят на причалах, а такжена портале "Московский транспорт" и в одноименном приложении.Сергей Собянин позаботился о том, чтобы у граждан была достойная альтернатива в средствах передвижения по городу. Постепенно запустят два регулярных рейса общественного транспорта по реке: Парк "Фили" — Киевский вокзал и Печатники — Автозаводский мост.Оплачивать проезд можно будет по принципу метро. А при наличии проездного на 90 и 365дней платить не придется совсем. В телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что транспортировка пассажиров будет осуществляться только на электрических судах, практически не вредящим экологии.