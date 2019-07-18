За полгода владимирские производители отгрузили товаров более чем на 208 миллиардов рублей

За полгода владимирские производители отгрузили товаров более чем на 208 миллиардов рублейВладимирстат собрал информацию о социально-экономическом положении Владимирской области за первую половину 2019 года.За это время владимирские производители отгрузили товаров более чем на 208 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом оборот продукции вырос на 7%. Сектор «добыча полезных ископаемых» сработал на 2,1 миллирда рублей (рост – 18%).За первые 6 месяцев во Владимирской области самая хорошая динамика наблюдается у производителей бумаги и бумажных изделий (+49,6%, 1,5 миллиарда рублей). Почти на 40% вырос оборот в производстве транспортных средств и оборудования (3 миллиарда рублей), на 39% вырос оборот в производстве одежды (1,9 миллиарда рублей), на 27,8% – в производстве лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Рост оборота продукции отмечают также в производстве текстильных, резиновых, пластмассовых изделий и неметаллической минеральной продукции.Наиболее прибыльным направлением стало производство пищевых продуктов, на его долю приходится 67,7 миллиарда рублей. На выпуске готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) за 6 месяцев 2019 года заработали 22,7 миллиарда рублей. В пятёрку прибыльных также вошли производство электрооборудования – 14,4 миллиарда рублей, резиновых и пластмассовых изделий – 14,1 миллиарда рублей, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 13,5 миллиарда рублей.