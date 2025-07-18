Владимир Путин лично принял губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Встреча прошла в Кремле 18 июля. Ее, к слову, заранее анонсировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий

Владимир Путин лично принял губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Встреча прошла в Кремле 18 июля. Ее, к слову, заранее анонсировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, указывает информационное агентство ТАСС. Владимир Путин: Как дела, Александр Александрович? Александр Авдеев, губернатор Владимирской области: Спасибо. Работаем, Владимир Владимирович. Спасибо за доверие. На докладе у президента будет губернатор Владимирской области