Муромская городская прокуратура организовала проверку и выяснила, что автодорога по улице Школьной в деревне Иваньково находилась в плачевном состоянии.

Муромская городская прокуратура организовала проверку и выяснила, что автодорога по улице Школьной в деревне Иваньково находилась в плачевном состоянии. На проезжей части имелись многочисленные ямы и выбоины. Об этом сообщила регионального ведомства.«По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой руководителю внесено представление, по результатам рассмотрения которого произведен ремонт дороги с укладкой нового асфальтового покрытия, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – говорится в опубликованном сообщении.Кроме того, руководителя МБУ «Дорожное хозяйство» оштрафовали на 20 тыс. рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.