С 14 по 20 июля во Владимирской области проходит Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем. Акция направлена на информирование населения о рисках и профилактике таких

С 14 по 20 июля во Владимирской области проходит Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем. Акция направлена на информирование населения о рисках и профилактике таких заболеваний, как сифилис, гонорея, папилломавирус, гепатит, ВИЧ и другие. Как отмечает главный внештатный специалист Минздрава региона по ВИЧ-инфекции Анна Борисова, на начальных этапах ВИЧ может не проявляться, и человек долгое