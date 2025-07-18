Во Владимире в субботу пройдет фестиваль «Владимирская вишня». Во время его проведения будет перекрыта часть центральных дорог, на которых проходит торжество. Из группы ВК администрации

Во Владимире в субботу пройдет фестиваль «Владимирская вишня». Во время его проведения будет перекрыта часть центральных дорог, на которых проходит торжество. Из группы ВК администрации города Будет ограничено движение всех видов транспорта 19 июля с 10.00 до 21.00 на нескольких участках: от улицы Большая Московская до улицы Георгиевской и от улицы Большая Московская до дома