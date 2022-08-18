В МЧС России днем 17 августа сообщили, что пожарные ликвидируют в Гусь-Хрустальном районе возгорание торфа на территории предприятия ООО «Фаско+», занимающегося производством удобрений.

В МЧС России днем 17 августа сообщили, что пожарные ликвидируют в Гусь-Хрустальном районе возгорание торфа на территории предприятия ООО «Фаско+», занимающегося производством удобрений. Пожар на площади 3 гектара ликвидируется усилиями 13 машин и 31 человека, в том числе 6 единиц техники и 17 спасателей. Угроза жилым домам и лесному массиву отсутствует, заявляют в тревожном ведомстве.