Суд определил меру пресечения в отношении Григория Вишневского, врио заместителя губернатора....

Суд определил меру пресечения в отношении Григория Вишневского, врио заместителя губернатора. Напомним, он обвиняется в получении крупной взятки. Как проходило задержание высокопоставленного чиновника? И сколько времени он проведёт в СИЗО? - расскажет Мария Платанюк.Григорий Вишневский:- Я не знаю, о чём вы вообще.На лёгком ночном морозце Григория Вишневского настигла амнезия. Ужин в одном из самых дорогих ресторанов в центре Владимира для врио заместителя губернатора обернулся задержанием. Это кадры оперативной съёмки Управления ФСБ. На каменной мостовой плотные пачки купюр. Крупного достоинства. Это часть платы одного из комменсантов за обещание "высокого покровительства".Вице-губернатор, а ныне фигурант громкого уголовного дела заметно нервничает. По версии следствия, своё "расположение" и "обещание решать вопросы" в рамках госконтрактов высокопоставленный чиновник "монетизировал" с августа по ноябрь этого года. Получив не менее 600 тысяч рублей.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- При получении очередной части взятки подозреваемый был задержан. Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из государственных контрактов, в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов.- Григорий Николаевич, скажите пару слов. Как можете прокомментировать ситуацию? Признаете, что брали взятку 600 тысяч рублей?Ни единого слова. Своей тактикой Вишневский избрал молчание. 44-летнего врио заместителя губернатора доставили в Октябрьский районный суд областного центра. Фемида определяла меру пресечения. Следствие изначально ходатайствовало об аресте высокопоставленного чиновника. Пока судья Игорь Егоров зачитывал обвинение, Григорий Вишневский был сосредоточен. Смотрел то в пол, то в потолок. А затем, после вынесения решения, советовался с адвокатом. В зале суда была и супруга Григория Вишневского. Новый год подозреваемый во взятке Вишневский встретит вдали от семьи, в СИЗО. Под стражу он заключён до 14 января 2022-ого.Кто будет курировать важнейший социальный блок в администрации региона? Принципиальное решение об отстранении Вишневского главой области принято, отмечают в Белом Доме. Осталось оформить юридически. Как сообщили "Вестям" в администрации области, сейчас обязанности в стратегическом социальном поле разделены. Временная мера до принятия новых кадровых решений.Мария Платанюк. Артём Яковенко. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"