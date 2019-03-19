Дана Борисова напугана проклятием Последнего героя. Телеведущая так переволновалась после сообщений о смерти Юли Началовой, что ей дважды пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, Борисова считает, что она уже обманула судьбу.

Дана Борисова напугана проклятием "Последнего героя".Телеведущая так переволновалась после сообщений о смерти Юли Началовой, что ейдважды пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, Борисова считает, что онауже обманула судьбу.Своими переживаниями Дана Борисова поделилась со своимиподписчиками в Instagram.Телеведущая прокомментировала слухи о мистике шоу "Последний герой".После смерти еще одной участницы проекта – Юлии Началовой -конспирологи начали выяснять, кто может стать следующей "жертвой проклятия".После долгих расчетов блогеры указали наО существовании проклятия "Последнего героя" сновазаговорили после смерти Децла и особенно активно – после трагедии ЮлииНачаловой. За время существования шоу ушли из жизни девять звезд, принимавших внем участие. Проект выходил на телевидении с 2001 года, и в том же году погибавтор его названия Сергей Супонев – разбился во время катания по льду Волги.Первый сезон шоу вел звезда фильма "Брат" Сергей Бодров – он погиб вовремя съемок в горах Кавказа в 2002 году.Однако сама считает, что смогла обмануть своюсудьбу. Ведь, если учитывать прошлый образ жизни и сделанные ею ошибки, то онадолжна была умереть раньше других звезд – участников проекта. Телеведущаяпризналась: она рада, что у нее хватило сил остановиться и надеется, что Богбудет к ней милосерден и не оставит ее в беде."Я итак настолько переживаю ,что дважды вызываланеотложку за эти дни .Что же мне ,взять и прилечь ,вместе с Игорем и Юлей наТроекуровском? Думаю ,еще успею", – ответила Борисова на "добрыепожелания" злопыхателей (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Фанаты выразили поддержку своему кумиру."Дана, все будет хорошо! Верь в это!", "Не обращайте внимания натроллей! Простите их, пожелайте им здоровья", "Никого не слушай) Унас столько блин "предсказателей диванных" что мама не горюй)))",- пишут поклонники Борисовой.