Дана Борисова напугана проклятием Последнего героя.
Телеведущая так переволновалась после сообщений о смерти Юли Началовой, что ей
дважды пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, Борисова считает, что она
уже обманула судьбу.
Дана Борисова напугана проклятием "Последнего героя".
Телеведущая так переволновалась после сообщений о смерти Юли Началовой, что ей
дважды пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, Борисова считает, что она
уже обманула судьбу.
Своими переживаниями Дана Борисова поделилась со своими
подписчиками в Instagram.
Телеведущая прокомментировала слухи о мистике шоу "Последний герой".
После смерти еще одной участницы проекта – Юлии Началовой -
конспирологи начали выяснять, кто может стать следующей "жертвой проклятия".
После долгих расчетов блогеры указали на
.
О существовании проклятия "Последнего героя" снова
заговорили после смерти Децла и особенно активно – после трагедии Юлии
Началовой. За время существования шоу ушли из жизни девять звезд, принимавших в
нем участие. Проект выходил на телевидении с 2001 года, и в том же году погиб
автор его названия Сергей Супонев – разбился во время катания по льду Волги.
Первый сезон шоу вел звезда фильма "Брат" Сергей Бодров – он погиб во
время съемок в горах Кавказа в 2002 году.
Однако сама считает, что смогла обмануть свою
судьбу. Ведь, если учитывать прошлый образ жизни и сделанные ею ошибки, то она
должна была умереть раньше других звезд – участников проекта. Телеведущая
призналась: она рада, что у нее хватило сил остановиться и надеется, что Бог
будет к ней милосерден и не оставит ее в беде.
"Я итак настолько переживаю ,что дважды вызывала
неотложку за эти дни .Что же мне ,взять и прилечь ,вместе с Игорем и Юлей на
Троекуровском? Думаю ,еще успею", – ответила Борисова на "добрые
пожелания" злопыхателей (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Фанаты выразили поддержку своему кумиру.
"Дана, все будет хорошо! Верь в это!", "Не обращайте внимания на
троллей! Простите их, пожелайте им здоровья", "Никого не слушай) У
нас столько блин "предсказателей диванных" что мама не горюй)))",- пишут поклонники Борисовой.