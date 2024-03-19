Министерство обороны России создало гибкую систему взаимодействия с государственными и частными компаниями, при которой контракты в рамках оборонного заказа исполняются в полном объеме и в установленные сроки, отмечают эксперты.

Министерство обороны России создало гибкую систему взаимодействия с государственными и частными компаниями, при которой контракты в рамках оборонного заказа исполняются в полном объеме и в установленные сроки, отмечают эксперты.По итогам 2023 года российский оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил производство оружия и боеприпасов, министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, на предприятиях ОПК введены в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием."Благодаря эффективной работе Министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов", – сообщил глава военного ведомства.По словам экспертов, Минобороны России удалось создать гибкую систему интенсивного взаимодействия с государственными и частными предприятиями. Контракты в рамках государственного оборонного заказа исполняются в полном объеме и в необходимые сроки, отметил депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин.Парламентарий обратил внимание, что с начала спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ получили почти в 17 раз больше беспилотников, чем поставлялось ранее. Сегодня в российской армии подготовлено более 1,7 тысячи расчетов БПЛА и 1,5 тысячи операторов FPV-дронов."В итоге, даже по оценкам западных экспертов, средний выпуск украинского производства составляет 3 тысячи дронов в месяц, тогда как российский ВПК уже выдает до 15 тысяч беспилотников в месяц", – написал Делягин в своем .Депутат указал на расширение международного военно-технического сотрудничества РФ, в том числе с Ираном, Китаем, Индией и КНДР. В качестве примера Делягин привел кооперацию отечественных компаний "ВнешТехСнаб" и "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" с иранской "Сахара Тандер". Также он указал на расширение производства танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ в Индии."Санкционная агрессия "коллективного Запада" и, в частности, его усилия по блокировке поставок необходимых российскому оборонно-промышленному комплексу технологичных компонентов провалилась практически полностью", – констатировал Делягин.В свою очередь политолог Армен Гаспарян , что по сравнению с 2022 годом количество закупаемых и модернизируемых образцов выросло более чем в пять раз. Для роста военного производства привлечено 30 тысяч высококлассных специалистов, отметил аналитик."Иностранные компании и даже государства очень заинтересованы в актуальном партнерстве с Россией и они активно пользуются альтернативными возможностями обхода незаконных санкций через параллельный импорт", – рассказал эксперт.Журналист Аббас Джума обратил внимание на нервную реакцию западных стран, пригрозивших Ирану ответными мерами за наращивание военно-технического сотрудничества с Россией.По словам эксперта, санкционное давление Запада и попытки блокировать поставки технологичных компонентов для российского оборонно-промышленного комплекса не только окончились провалом, но и дали импульс для наращивания производство оружия."Так, концерн "Калашников" кратно увеличил производство разведывательных БПЛА и барражирующих боеприпасов линейки "Ланцет". А Уралвагонзавод нарастил выпуск танков Т-90М "Прорыв", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С" и другой техники", – аналитик.Как сообщал ранее телеканал CNN, Россия в три раза больше снарядов, чем США и Европа.