Поклонники телестройки не верят в любовь Романа Капаклы и
Марины Африкантовой. Даже свадьбу участников шоу Дом-2 они считают постановкой.
Поклонники телестройки не верят в любовь Романа Капаклы и
Марины Африкантовой. Даже свадьбу участников шоу "Дом-2" они считают постановкой.
В Сети появился анонс следующего выпуска реалити-шоу. В
кадре жители шоу "Дом-2" провожают Марину и Романа за ворота. На днях Африкантова
и Капаклы стали мужем и женой, поэтому переезжают на проект "Дом-2 Спаси
Свою Любовь".
Марина говорит подругам, что не будет становиться Капаклы, эту
фамилию будут носить только их дети. После новобрачная догоняет ненаглядного, убегающего
от нее с вещами. В итоге у ворот Капаклы бросает чемоданы, которые нес, на
землю и перелезает через забор.
Поклонники назвали происходящее на видео цирком.
Интернет-обыватели не верят в искренность Романа и Марины. Многие считают их
свадьбу фикцией, так как на торжество не пригласили никого, даже родителей.
"Что за свадьба,
фамилию не меняет, расписали вдвоем, родителей даже не позвали! Ужас (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не свадьба ,а
фикция какая то.. Роспись по тихому,фамилию не менять...ну ппц просто", "Да, не было ни какой свадьбы, очередной сценарий",
"Да потому что не рассписались они! Я не верю!", "Платье бросил на землю и
убежал.😁😁😁 Хватит вопить про любовь проектных клоунов.
Позорище. 👎👎👎", – комментируют фанаты .