Поклонники телестройки не верят в любовь Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Даже свадьбу участников шоу Дом-2 они считают постановкой.

Поклонники телестройки не верят в любовь Романа Капаклы иМарины Африкантовой. Даже свадьбу участников шоу "Дом-2" они считают постановкой.В Сети появился анонс следующего выпуска реалити-шоу. Вкадре жители шоу "Дом-2" провожают Марину и Романа за ворота. На днях Африкантоваи Капаклы стали мужем и женой, поэтому переезжают на проект "Дом-2 СпасиСвою Любовь".Марина говорит подругам, что не будет становиться Капаклы, этуфамилию будут носить только их дети. После новобрачная догоняет ненаглядного, убегающегоот нее с вещами. В итоге у ворот Капаклы бросает чемоданы, которые нес, наземлю и перелезает через забор.Поклонники назвали происходящее на видео цирком.Интернет-обыватели не верят в искренность Романа и Марины. Многие считают ихсвадьбу фикцией, так как на торжество не пригласили никого, даже родителей."Что за свадьба,фамилию не меняет, расписали вдвоем, родителей даже не позвали! Ужас (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не свадьба ,афикция какая то.. Роспись по тихому,фамилию не менять...ну ппц просто", "Да, не было ни какой свадьбы, очередной сценарий","Да потому что не рассписались они! Я не верю!", "Платье бросил на землю иубежал.😁😁😁 Хватит вопить про любовь проектных клоунов.Позорище. 👎👎👎", – комментируют фанаты .