Тогда князь Андрей Боголюбский сумел объединить 11 русских княжеств.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с главой государства Владимиром Путиным напомнил о событиях 1169 года, когда князь Андрей Боголюбский взял Киев, «собирая» воедино 11 русских княжеств.Стенограмму встречи 18 июля разместили на официальном сайте Кремля.Глава региона в ходе беседы уточнил: Киев был взят штурмом с формулировкой «взяли и сожгли», наши предки говорили, что «град сей сеял рознь между российскими землями».Алесандр Авдеев рассказал президенту России также о восстановлении уникальной полноразмерной иконы 1155 года. Восстановление шло целое столетие и завершилось в 2024 году. Сейчас работа в 185 см высотой находится в защитном саркофаге во Владимиро-Суздальском музее заповеднике.Авдеев пригласил Владимира Путина, когда будет возможность, посмотреть эту реликвию.Как сообшалось ранее,