Норматив ниже среднероссийских значений.

Минстрой России установил своим приказом стоимость квадратного метра общей площади жилья в регионах страны на III квартал 2025 года. Для Владимирской области этот показатель составил, согласно приказу федерального ведомства, 95 066 рублей.Для сравнения — в среднем по РФ норматив заметно выше — он определён в 113 685 рублей.В Москве квадрат жилья оценили в 198 506 рублей.Индикатор от Минстроя необходим, чтобы рассчитывать в конкретный период времени суммы выплат гражданам, решающим свой жилищный вопрос с помощью бюджетных средств.Как сообщалось ранее,