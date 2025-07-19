В понедельник, 21 июля, в областном центре прогнозируют свыше 22 мм осадков.

В период обильных многодневных осадков вступает Владимирская область.Согласно прогнозам сервиса погоды Gismeteo, дожди явятся в регион уже 20 июля, в воскресенье, несмотря на то что температура воздуха останется вполне летней. Свыше 9 миллиметров осадков обещают синоптики в этот день в областном центре.Но рабочая неделя начнётся с ещё более серьёзного испытания для городского хозяйства Владимира — более 22 миллиметров воды с неба.В следующие дни недели ливни продолжатся, сохранится облачная погода.Как сообщалось ранее,