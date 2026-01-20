Минздрав региона опубликовал график оказания экстренной и неотложной медицинской помощи жителям Владимира и области по профилю офтальмология. Владимирцев будут принимать врачи в

Минздрав региона опубликовал график оказания экстренной и неотложной медицинской помощи жителям Владимира и области по профилю офтальмология. Владимирцев будут принимать врачи в Областной клинической больнице и Городской клинической больнице №5 г. Владимира. Но следует обратить внимание на то, что дежурство организовано поочерёдно, в соответствии с графиком. Пока он утверждён до конца февраля этого года. График: