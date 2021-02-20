В конце 19 – начале 20 веков этот храм служил тюремной церковью.

В Вязниках ведётся восстановление памятника архитектуры конца 19 века – церкви Александра Невского на улице Пролетарской. К 800-летию со дня рождения князя, которое отмечается в этом году, культурный памятник было решено отреставрировать.В конце 19 – начале 20 веков этот храм служил тюремной церковью. Известно, что в ней был один престол, а причт состоял только из священнослужителя и псаломщика. Прихода не было. В советский период колокольню церкви сломали, а в трехгранном алтаре устроили кабинетное помещение с отдельным входом. В постсоветский период здесь был отдел дознания полиции и паспортный стол. Но вот уже более десяти лет здание никак не используется.Чтобы начать внутренние работы, по смете достаточно около 400 тысяч рублей. Неравнодушные горожане, узнав о проблеме, предложили собрать пожертвование. Солидную помощь оказал житель города по имени Александр. Поддержку идея нашла и со стороны главы администрации района Игоря Зинина. Однако изыскать необходимую сумму полностью не смогли, сообщает портал «Вязники.рф».Реквизиты для желающих помочь:Расчетный счет: 4070381070000001563Банк: Владимирское отделение №8611 ПАО СбербанкБИК: 041708602Кор.счет: 30101810000000000602или по номеру телефона +7 905 614 10 10 Павел Сергеевич С.Фото viazniki-city.ru