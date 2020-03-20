В Санкт-Петербурге агрессивный пациент угрожал ножом врачам в больнице. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обезоружили дебошира и передали сотрудникам полиции, сообщает . По ..

В Санкт-Петербурге агрессивный пациент угрожал ножом врачам в больнице. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обезоружили дебошира и передали сотрудникам полиции, сообщает .По предварительной версии, мужчину госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения 19 марта. Сначала пациент вел себя спокойно, но, оказавшись в приемном покое, он достал нож и стал размахивать им перед медиками, передает В результате инцидента никто не пострадал.