Днем 20 апреля на Пионерском бульваре в центре Кемерова столкнулись два автомобиля, передает сайт . Оба получили серьезные повреждения. Одна из машин после столкновения вылетела на тротуар. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2021-v-centre-kemerova-mashina-vyletela-na-trotuar-posle-dtp.html" target="_blank">В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП</a> - Днем 20 апреля на Пионерском бульваре в центре Кемерова столкнулись два автомобиля, передает сайт . Оба получили серьезные повреждения. Одна из машин после столкновения вылетела на тротуар. ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-04-2021-v-centre-kemerova-mashina-vyletela-na-trotuar-posle-dtp.html]В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП[/url] - Днем 20 апреля на Пионерском бульваре в центре Кемерова столкнулись два автомобиля, передает сайт . Оба получили серьезные повреждения. Одна из машин после столкновения вылетела на тротуар. ..