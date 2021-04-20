Днем 20 апреля на Пионерском бульваре в центре Кемерова столкнулись два автомобиля, передает сайт . Оба получили серьезные повреждения. Одна из машин после столкновения вылетела на тротуар. ..

Днем 20 апреля на Пионерском бульваре в центре Кемерова столкнулись два автомобиля, передает сайт . Оба получили серьезные повреждения. Одна из машин после столкновения вылетела на тротуар. Информации о причинах произошедшего не сообщалось. На месте работают экстренные службы.