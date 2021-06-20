Представители системы здравоохранения России поддержали выдвижение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко на выборы в Госдуму.

Представители системы здравоохранения России поддержали выдвижение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко на выборы в Госдуму.Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийскогонародного фронта. Проценко выдвигается в пятерке лидеров списка «Единой России».Как заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ,глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, главврач коммунарской больницы — один из лучших профессионалов в стране,доказавший свою способность нести ответственность и говорить правду. Пословам Рошаля, Проценко может украсить каждую партию, а то, что он выбрал «ЕдинуюРоссию» — его сознательный выбор, который следует уважать.Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском краеСергей Войтюк, в свою очередь, отметил, что для него крайне важно, чтобыпрофессиональные медики занимались политикой и делали ее более социально ориентированной. Предложение главы страны овыдвижении Проценко в Госдуму является показателем признания российским лидером заслуг не только самого главврача коммунарской больницы, но и всех медиков.Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородскойобласти Соломон Апоян также подержал выдвижение Проценко в ГД. По его словам, главврач Коммунарки является одним из лучших представителеймедицинского сообщества — как по профессиональным, так и по человеческимкачествам. Он отметил, что Проценко — открытый человек, который тонко чувствуетпроблемы окружающих. Кроме того, он врач высочайшей квалификации, обеспечившийработу медучреждения мирового уровня. Апоян подчеркнул, что новость овыдвижении Проценко на выборы в нижнюю палату парламента России обрадовала и вдохновила все медицинскоесообщество.