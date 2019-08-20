Актриса сериала Воронины Екатерина Волкова опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что с ней произошло во время съемок последнего сезона.

Актриса сериала "Воронины" Екатерина Волкова опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что с ней произошло во время съемок последнего сезона.Как оказалось, звезде стало плохо в процессе. Ее стало сильно тошнить. Ничего не помогало, пришлось вызывать скорую прямо на площадку."Почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде легче. Дальше 2 часа на солнце съемка и переезд. На переезде на другую локацию укачало сильно. Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой!", – признается Волкова.Врачи скорой помощи сделали ей два укола и дали кучу лекарств. К слову, съемка в это время не прекращалась ни на секунду. Спустя некоторое время звезде, наконец, полегчало, и она вернулась к работе."По симптомам, похоже, началось всё с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания", – предположила актриса.Отметим, что администрация помогала и поддерживала Екатерину, когда ей стало плохо. А сценаристы в это время успели переписать одну сцену с ее участием. Волока от всего сердца поблагодарила команду за их участие. "Мы и правда одна большая семья", – отметила артистка.