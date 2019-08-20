О неприятном эпизоде рассказал супруг артистки – продюсер Иосиф
Пригожин. Певица Валерия травмировалась на съемках.
О неприятном эпизоде рассказал супруг артистки – продюсер Иосиф
Пригожин. Певица Валерия травмировалась на съемках.
В личном Instagram Иосиф Пригожин поведал, что его
избранница поранила ногу во время записи проекта "Голос 60+". Продюсер
опубликовал видео, на котором певице Валерии помогает врач.
Медик обработал рану на стопе, сделал перевязку. Также доктор
посоветовал вокалистке сменить босоножки на высоких шпильках на что-то более
удобное.
"Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри,
умудрится пораниться?!" – написал Пригожин под видеозаписью.
После, общаясь с комментаторами, муж отметил, что в тот
момент не присутствовал в зале. "Все залила кровью", – посетовал Иосиф.
Напомним, вчера, 19 августа в Москве стартовали съемки нового
сезона телепроекта "Голос 60+". Кресла наставников заняли: , Пелагея, Лев Лещенко и Михаил Боярский. В конкурсе участвуют вокалисты
старшего поколения, прошедшие отборочный кастинг. По словам Валерии, она
следила за предыдущими сезонами песенного шоу, правда, видела не все выступления
конкурсантов.