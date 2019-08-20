О неприятном эпизоде рассказал супруг артистки – продюсер Иосиф Пригожин. Певица Валерия травмировалась на съемках.

О неприятном эпизоде рассказал супруг артистки – продюсер ИосифПригожин. Певица Валерия травмировалась на съемках.В личном Instagram Иосиф Пригожин поведал, что егоизбранница поранила ногу во время записи проекта "Голос 60+". Продюсеропубликовал видео, на котором певице Валерии помогает врач.Медик обработал рану на стопе, сделал перевязку. Также докторпосоветовал вокалистке сменить босоножки на высоких шпильках на что-то болееудобное."Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри,умудрится пораниться?!" – написал Пригожин под видеозаписью.После, общаясь с комментаторами, муж отметил, что в тотмомент не присутствовал в зале. "Все залила кровью", – посетовал Иосиф.Напомним, вчера, 19 августа в Москве стартовали съемки новогосезона телепроекта "Голос 60+". Кресла наставников заняли: , Пелагея, Лев Лещенко и Михаил Боярский. В конкурсе участвуют вокалистыстаршего поколения, прошедшие отборочный кастинг. По словам Валерии, онаследила за предыдущими сезонами песенного шоу, правда, видела не все выступленияконкурсантов.