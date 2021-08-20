С понедельника похолодает до +20 градусов.

По информации метеорологов, в выходные во Владимирской области температура воздуха будет колебаться от +20 до +27 градусов. Местами возможны небольшие осадки.Если в субботу воздух прогреется до +27, то в воскресенье столбик термометра не поднимется выше +23. В ночь с 21 на 22 августа ожидаются дожди. С понедельника похолодает до +20 градусов.Порывы ветра будут достигать 1-10 метров в секунду.Атмосферное давление составит 747-749 миллиметров ртутного столба.