Тендер на выбор подрядчика был размещён на официальном сайте госзакупок России в понедельник, 19 августа.

Работы по ремонту моста, соединяющего берега Клязьмы, начнутся уже в этом сезоне. Тендер на выбор подрядчика был размещён на официальном сайте госзакупок России в понедельник, 19 августа.Необходимость ремонта единственного городского моста обсуждалась давно. В мэрии Владимира подтвердили, что работы на проезжей части будут выполнены в текущем году, наряду с другими запланированными мероприятиями. Планируется полная замена дорожного покрытия моста, включая деформационные швы, сообщил Алексей Алекин, официальный представитель городской администрации Владимира.Согласно тендерной документации, подрядчик обязан будет удалить старое дорожное покрытие и обрезать кромки деформационных швов. Затем новое покрытие будет уложено в два слоя. Все работы должны быть завершены до 1 ноября текущего года. Начальная стоимость контракта составляет 26 миллионов 946 тысяч 486 рублей. Кроме того, в ближайшее время будут заменены ржавые перила моста, всего планируется заменить 37 пролетов.