Правительство Москвы в ближайшее время развернет в миграционном центре Сахарово инфраструктуру содействия Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Правительство Москвы в ближайшее время развернет в миграционном центре "Сахарово" инфраструктуру содействия Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Миграционный центр "Сахарово" – единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов, отметил градоначальник. Столичные службы делают все, чтобы заключение контрактов было максимально удобным, подчеркнул мэр."В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан", – Собянин в своем блоге.Он сообщил, что Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства РФ. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в вооруженных силах России, смогут получить гражданство без длительного ожидания и бюрократических преград.Напомним, что во вторник, 20 сентября, Госдума одобрила поправки об усилении ответственности за преступления против военной службы. Увеличиваются тюремные сроки за неисполнение приказа командира, дезертирство, мародерство и другие нарушения. Также в Уголовный кодекс РФ вносятся понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт".