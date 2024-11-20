Семи районам Владимирской области направлено 30 миллионов рублей на создание туристических маршрутов. Одним из победителей конкурса, по результатам которого и были выделены деньги, стал

Семи районам Владимирской области направлено 30 миллионов рублей на создание туристических маршрутов. Одним из победителей конкурса, по результатам которого и были выделены деньги, стал Петушинский район. 5 миллионов 250 тысяч рублей муниципалитет получил на воплощение проекта «По местам писателя Венедикта Ерофеева». Туристическая тропа должна быть полностью освещена и иметь понятную навигацию, которая ведет к центру