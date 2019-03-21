Евгения Медведева пытается лишить Алину Загитову преимущества. Во время тренировки на чемпионате мира в Японии серебряная призерка Пхенчхана показала элемент, позаимствованный у олимпийской чемпионки.

Евгения Медведева пытается лишить Алину Загитову преимущества. Во время тренировки на чемпионате мира в Японии серебряная призерка Пхенчхана показала элемент, позаимствованный у олимпийской чемпионки.продемонстрировала "фишку", позаимствованную у своей соперницы Алины Загитовой. На тренировке в японской Сайтаме 21 марта российская фигуристка исполнила каскад лутц – риттбергер. Это фирменный элемент Загитовой, за счет которого олимпийская чемпионка получала дополнительные очки и обгоняла конкурентов в прошлом сезоне.Евгения Медведева тренировалась под музыку произвольной программы. Фигуристка чисто исполнила сольный лутц, каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, каскад флип – тулуп – риттбергер. А вот сольный тройной флип дался Медведевой лишь с помаркой и недокрутом, пишет "Р-Спорт".Алина Загитова также тренировалась на "Супер Арене" в Сайтаме, где проходит мировое первенство. Чемпионка все элементы выполнила чисто. Напомним, после короткой программы Евгения Медведева лишь на 4 месте, Загитова же лидирует.Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал прокат Он назвал ее выступление лучшим в этом сезоне, хотя и добавил, что фигуристка могла отказать программу чище. По мнению специалиста, она не справилась с каскадом из-за волнения.Экспертов выступление , тем не менее, порадовало. Как отметила заслуженный тренер России Елена Чайковская, все же набор технических элементов у нее слабее, чем у Загитовой. Однако есть надежда, что с произвольной программой Евгения Медведева справится лучше.