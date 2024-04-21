Владимирцев предупреждают: мошенники «взялись» за детей-геймеров. Как стало известно, появилась...

Владимирцев предупреждают: мошенники «взялись» за детей-геймеров.Как стало известно, появилась новая форма мошенничества. И касается она детей, увлеченных компьютерными играми.Мошенники обещают им «подарить скины» или «сделать донат» за… скрин главной страницы в приложении банка родителей.Ребёнку присылают фото с QR-кодом и говорят, что после его сканирования он получит свое вознаграждение. Но это ложь. На самом деле перед детьми оказывается QR-код для перевода денег по СБП.Например, во время игры неизвестные предложили 13-летнему мальчику (из Санкт-Петербурга) бесплатные игровые предметы. Для получения оружия и снаряжения ребенок отправил злоумышленникам скриншот банковского приложения родителей. В итоге семья лишилась 325 000 рублей.Проведите беседу с юными геймерами, пока не поздно!Фото: Axvilleon Unsplash(фотосток)