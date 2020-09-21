Губернатор утвердил на должность Елену Утемову

С сегодняшнего дня пост директора Департамента здравоохранения Владимирской области занимает Елена Утёмова. Новый руководитель и ранее занимала ведущие посты в российском здравоохранении. В 1993 году она окончила с отличием Пермский государственный медицинский институт. Через два года Утемова прошла клиническую ординатуру Кировского государственного медицинского института по специальности «Внутренние болезни». Молодой специалист работала ассистентом кафедры терапии Института последипломного образования КГМА, затем - клиническим фармакологом Кировской областной клинической больницы. В 2010 году устроилась в Департамент здравоохранения Кировской области на должность начальника отдела материально-ресурсного обеспечения и быстро стала заместителем главы, а затем и руководителем Департамента здравоохранения Кировской области. В 2018 году ее назначили на пост заместителя министра здравоохранения Московской области.Главу облздрава Владимирской области выбирали на конкурсной основе, по результатам собеседования. Напомним, что этот пост освобидился в мае, когда Алексей Мозалёв ушел по собственному желанию. Обязанности директора исполняла Юлия Арсенина.