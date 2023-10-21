Когда жители Владимирской области смогут увидеть метеорный поток Ориониды? 21 октября ознаменуется...

Когда жители Владимирской области смогут увидеть метеорный поток Ориониды?21 октября ознаменуется необычным астрономическим явлением, которое именуется метеорным потоком Ориониды. Он сопровождается всплесками активности - 20-30 метеоров каждый час.Правда, при условии, что будет безоблачно. И за Орионидами владимирцам лучше следить с полуночи до рассвета.Учёные сообщают, что наиболее интенсивными звездопады будут сегодня и завтра - 21 и 22 октября соответственно. Ожидается освещенность Луны — 49%.Для того, чтобы провести наблюдение метеорного потока, желательно подальше от городских огней:«Условия наблюдений метеорного потока Ориониды в 2023 году - благоприятные. Наблюдения возможны при ясной погоде с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом», - уточнили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.Своё название поток получил из-за места на небесной сфере. Он расположен в созвездии Ориона. Считается, что этот поток связан с кометой Галлея, твёрдые частички из хвоста которой когда-то оставили след на орбите Земли.Когда ещё можно будет наблюдать метеоры?После потока Ориониды, уже в ноябре, мы будем любоваться Леонидами, напоминают учёные.В 2023 году условия для наблюдения Леонид будут также благоприятны: растущий серп Луны. И при хороших условиях можно будет увидеть до 10 метеоров в час.Период активности: с 6 по 30 ноября. Пик придётся на 18 ноября. Ожидается освещенность Луны — 25%.А также «на очереди» Геминиды– один из самых зрелищных звездопадом года!В 2023 году их пик активности наступит после новолуния, поэтому свет Луны не помешает наблюдениям владимирцев.В районе 22:00 по местному времени жители региона смогут увидеть до 150 метеоров в час. Период активности: с 4 по 20 декабря.Фото: pxfuel.comЧитайте и смотрите также:"Астролюбителю из Коврова удалось запечатлеть звездопад Персеиды и спутники Юпитера": https://vladtv.ru/society/147152/"Жителю Владимирской области удалось «поймать» северное сияние в Ковровском районе": https://vladtv.ru/society/148018/